Netanyahu heeft extra tijd nodig om rechtse regering te vormen

Netanyahu heeft de benodigde partijen inmiddels bij elkaar voor een meerderheid van 64 van de 120 zetels in het parlement. Het is echter nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over hun rol binnen de coalitie, liet hij weten in een verklaring.

Netanyahu mocht een regering vormen nadat zijn conservatieve Likud en de beoogde religieus-nationalistische partners hadden gezegevierd bij de verkiezingen van 1 november. De opdracht loopt zondag af. Hij wil nu veertien dagen verlenging, de maximale termijn die in de wet is vastgelegd.

De oppositie beschuldigt Netanyahu ervan tijd te kopen om omstreden wetgeving goed te keuren. Een van die wetsvoorstellen zou kopstuk Aryeh Deri van de ultraorthodox-joodse partij Shas in staat stellen om ondanks zijn veroordeling voor belastingfraude, in het kabinet te komen.