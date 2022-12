Netanyahu krijgt extra tijd voor vorming nieuwe regering Israël

De Israëlische oud-premier Benjamin Netanyahu krijgt tien dagen extra voor de vorming van zijn nieuwe regering. De politicus heeft genoeg partijen bij elkaar gekregen voor een meerderheid in het parlement, maar onderling moeten nog afspraken worden gemaakt.

Netanyahu mag een regering vormen omdat zijn conservatieve Likud en de beoogde religieus-nationalistische partners de verkiezingen van 1 november hadden gewonnen. De opdracht loopt zondag af. Hij had donderdag om twee weken extra gevraagd. Israël krijgt naar verwachting de meest rechtse regering in zijn geschiedenis.

De parlementsverkiezingen waren de vijfde in slechts vier jaar tijd. De politieke instabiliteit is het gevolg van een grote verdeeldheid onder de Israëlische bevolking. De blokken in het parlement wisten telkens geen ruime meerderheid te bemachtigen. Likud behaalde bij de verkiezingen van november 32 zetels, het beste resultaat in de partijgeschiedenis. De partij heeft met zijn beoogde coalitiepartners in totaal 64 van de 120 zetels.

Netanyahu moet zijn regering nu uiterlijk op 21 december presenteren. Het is niet duidelijk waarom president Isaac Herzog de deadline met tien dagen heeft verschoven en niet met twee weken. Herzorg roept Netanyahu op een regering te vormen die het hele land vertegenwoordigt. Als de oud-premier er niet in slaagt om een regering te vormen, kan Herzog een ander parlementslid vragen om een poging doen of nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Netanyahu was al van 1996 tot 1999 premier van Israël en opnieuw van 2009 tot 2021.