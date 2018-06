Geen vervuilde cocaïne gevonden bij Zena

Een familielid verklaarde eerder tegenover deze krant dat uit urineonderzoek een cocktail aan verdovende middelen was gebleken, waaronder vervuilde cocaïne.

De politie stelt nu dat van vervuilde drugs geen sprake is. „Daarom is er geen grond voor een strafrechtelijk onderzoek.”

Of er inderdaad drugs in de urine zijn aangetroffen, wil de woordvoerder bevestigen noch ontkennen. „We zijn in het belang van de nabestaanden terughoudend met berichtgeving.”