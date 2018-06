Grapperhaus tevreden met vonnis over haatimam

„De Raad van State oordeelt dat de aanwezigheid van Jneid in de Schilderswijk en Transvaal een zodanige dreiging vormen voor de nationale veiligheid, dat het gebiedsverbod terecht is opgelegd”, aldus Grapperhaus. Daarvoor is de wet op grond waarvan hij de maatregel kon opleggen ook bedoeld, voegde hij eraan toe.

De minister laat verder weten het vonnis nog nader te moeten bestuderen. Ook wijst hij erop dat nog een hoger beroep loopt tegen de verlenging van het gebiedsverbod met zes maanden waartoe in januari werd besloten.

Volgens de Haagse burgemeester Pauline Krikke (VVD) toont de uitspraak aan dat het gebiedsverbod een effectief middel is gebleken, ’omdat deze prediker hiermee in zijn toegang tot vatbare jongeren uit deze wijken is beperkt’. „Tegelijkertijd mogen én zullen we nu niet achterover leunen. Naast het gebiedsverbod zullen we onze aanpak radicalisering met kracht voortzetten. Door jongeren weerbaar te maken. Door netwerken van moeders, families, docenten, wijkagenten, jongerenwerkers en alle andere betrokkenen vroeg te laten signaleren. Door de juiste kennis op de juiste plekken te laten landen. Zo dragen we bij aan het voorkomen van radicalisering en werken we met vereende Haagse kracht, aan wijken en buurten waar je fijn en rustig kunt wonen.”