IJsland getergd door 50.000 aardbevingen in drie weken tijd

„Meerdere mensen zijn wakker geschrokken van aardbevingen. Die hadden in meerdere gevallen een kracht van boven de 5”, zei een expert van de IJslandse meteorologische dienst volgens de Britse omroep. „Ik kan me niet indenken dat iemand zich een vergelijkbare situatie kan herinneren.”

’De wanhoop nabij’

Inwoners van de plaats Grindavik zijn de wanhoop al nabij door de constant trillende grond. „Het is alsof je over een wankele hangbrug loopt”, zuchtte een inwoner deze week tegenover persbureau Reuters. Sommige mensen hebben tijdelijk hun intrek genomen bij familieleden of boekten hotelkamers in de hoofdstad Reykjavik om weer rustig te kunnen slapen.

De autoriteiten waarschuwden begin deze maand al voor een vulkaanuitbarsting. Experts denken dat die gepaard kan gaan met lavafonteinen van tientallen meters hoog. Er wordt nog niet gevreesd voor een grote verstoring van het internationale vliegverkeer, zoals wel gebeurde bij erupties in 2010.

Wel ligt sinds vorig jaar een noodplan op tafel voor Grindavik, dat op de punt van een schiereiland ligt. Inwoners kunnen bijvoorbeeld per boot worden geëvacueerd als wegen onbegaanbaar worden door een vulkaanuitbarsting. „Ik vertrouw erop dat de autoriteiten ons op de hoogte houden en evacueren”, zei de inwoner. „Ik ben niet bang. Alleen moe.”