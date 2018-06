PVV gunt agent Leo zijn 50-jarige jubileum

De Telegraaf berichtte vanochtend over het bijzondere verhaal van Stolk. Hij moet op zijn 66ste verjaardag op 8 juli verplicht met pensioen. Daardoor grijpt hij net naast het bijzondere jubileum - half juli zou hij 50 jaar in dienst zijn - en een extra maandsalaris.

’Heel zuur’

PVV-Kamerlid Lilian Helder vindt het ’heel zuur’ voor de agent. Zij vraagt de minister: „Bent u bereid om een poging te doen de wens van de betrokkene om zijn jubileum wel te halen, te vervullen?” Maar ook als dat echt niet kan, vindt Helder dat Stolk een schouderklopje verdient, blijkt uit de Kamervragen: „Indien dit (juridisch) niet mogelijk is, bent u dan bereid om de betrokkene op zijn minst een flinke bos bloemen te sturen als dank voor zijn dienstverband van 49 jaar en 360 dagen?”

Volgens de agent uit Ridderkerk schermt zijn werkgever met ’de regels’. „Maar volgens mij is het zo dat ze me móchten ontslaan, maar niet móesten. Ik heb gevraagd of ik die vijf dagen niet gewoon nog kon werken, dat is toch niet zo moeilijk te regelen? Voor mij was dit zó belangrijk. Zo lang in dienst is uniek, ik keek er echt naar uit en was er best trots op.” En over de bonus die aan een jubileum vast hangt: „Dat geld speelt minder een rol, al is dat natuurlijk welkom.”

’Er kon geen rechtvaardiging worden gevonden’

Een woordvoerder van de politie Rotterdam liet De Telegraaf eerder al weten dat slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van geldende regels over AOW-gerechtigde leeftijden. „En er kon geen rechtvaardiging worden gevonden om hem door te laten werken. Afwijken van de beleidslijn zou tot precedentwerking leiden.”