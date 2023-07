Deelnemer Vierdaagse mocht toilet van vrouw (67) gebruiken, maar steelt haar telefoon

Dat meldt De Gelderlander vrijdagochtend. De 67-jarige Kok keek naar buiten hoe de wandelaars door haar straat liepen, toen een man aan haar vroeg of hij even gebruik mocht maken van haar toilet. Geen enkel probleem voor de Ottersumse, die een kwartier later ineens doorhad dat er iets miste.

Het ging om haar telefoon. De man die zei dat hij naar het toilet moest, had het mobieltje meegenomen toen hij in het huis van Kok was. Zij weet zeker dat het een deelnemer van de Vierdaagse was. De wandelaar droeg een groen sportshirt, een polsbandje. had wandelschoenen aan en droeg een rugzak.

Kok dacht in eerste instantie dat het om een fout ging. Na enkele belpogingen naar haar mobiel met de telefoon van haar man, was de verbinding helemaal verdwenen. „Ik weet niet of ik volgend jaar nog een wandelaar binnenlaat.”