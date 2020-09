Blokfluitspeler Regilio (10) werkt aan comeback: ’Ik word veel herkend’

Het Vader Jacob en Kortjakje zal winkeliers in Enkhuizen bekend in de oren klinken. Die twee klassiekers zijn regelmatig te horen in de binnenstad, tot ongenoegen van lieden die het niet meer aan kunnen horen. Tegelijk kreeg Regilio uit heel het land bijval toen hij het nieuws haalde met zijn blokfluitspel. Zo bood onder meer artiest Kraantje Pappie aan om Regilio’s muzieklessen te betalen. Hij is inmiddels ook een gitaar rijker. „Mijn vader werd heel vaak gebeld”, zei Regilio eerder in een interview met De Telegraaf.

Regilio kreeg woensdag voor het eerst les in het lezen van noten. „Ik vond het superleuk, het was niet moeilijk en het was ook niet makkelijk. Het was een beetje in het midden”, reageert hij tegen NH Nieuws. Over de ontstane commotie rondom zijn persoon is de 10-jarige nuchter. „Mensen zeiden ’hé jij stond in de krant of hé ik heb je op tv gezien’, dat was wel heel erg leuk. Ik word veel herkend en eigenlijk is het nooit zo geweest dat iemand negatief op me afstapte.”