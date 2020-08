Duitse Mazda volgens politie zeer waarschijnlijk betrokken bij doodrijden Tamar

De auto is ’zeer waarschijnlijk betrokken’ bij het dodelijke ongeval, aldus de politie.

De auto is in Duitsland gevonden en voorzien van een Duits kenteken. De politie weet wie de eigenaar is van de auto, maar weet nog niet of die ook achter het stuur zat toen het ongeval in Zuiderwoude gebeurde.

Nadat de auto naar Nederland werd gebracht, heeft het NFI onderzoek gedaan. Daarbij zijn sporen op de auto aangetroffen die mogelijk te linken zijn aan het ongeval.

De 14-jarige Tamar overleed in de nacht van zaterdag 25 juli. Ze werd levenloos aangetroffen in de berm bij de Waterlandse Zeedijk. Het meisje uit Marken was in het begin van de nacht van huis weggelopen.

Bekijk ook: Politie deelt beelden auto in zaak Tamar

De auto werd gevonden door een combinatie van tips en de camerabeelden waarop de auto te zien is.