Dode door noodweer in Spanje

Ook elders in de regio was er veel overlast door de zware buien met hagel, bliksem en stormachtige wind. Op de luchthaven van Valencia werd het vliegverkeer enige tijd stilgelegd na een blikseminslag. Een startbaan werd buiten gebruik gesteld. In de stad aan de oostkust viel in 24 uur tijd bijna 150 millimeter regen. In het plaatsje Xert, iets noordelijker in de provincie Castellón en verder het binnenland in, werd zelfs de dubbele hoeveelheid gemeten.

Op televisie waren beelden te zien van straten die blank stonden en van volgelopen kelders en garages. Op veel plaatsen moest de brandweer in actie komen om mensen te redden uit auto's die waren ingesloten door het wassende water. In Les Alquerias kwam een schoolbus in problemen. Hulpverleners droegen de jeugdige inzittenden naar een hoger gelegen, veilige plek.