’Zet btw op kranten op 0 en subsidieer bezorging’

„Dat scheelt al gauw een paar euro per maand op een krantenabonnement”, stelt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Volgens haar is het in ons omringende landen heel gebruikelijk om de onafhankelijke dagbladsector op deze manier te steunen. „In Nederland is het uitgeven van kranten een puur private zaak.”

In Nederland krijgen omroepen - de NPO en regionale omroepen - wel rijkssubsidie, maar kranten niet. Van der Graaf spreekt van een ’ongelijk speelveld’.