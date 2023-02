In beslag genomen honden niet terug naar omstreden fokkerij in Eersel

De hondenfokkerij is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom legde de gemeente de fokker op 1 december 2021 een last onder dwangsom op om zijn werkzaamheden binnen zes weken te staken. De fokker was het daar niet mee eens en vocht dat besluit aan tot aan de Raad van State, de hoogte bestuursrechter in Nederland. Die stelde de gemeente woensdag in het gelijk. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

De fokker was eerder in opspraak doordat in zijn bedrijf niet goed voor de dieren werd gezorgd. Op 24 en 25 januari haalde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nog 435 honden weg bij de fokkerij. De dieren hadden gezondheidsproblemen, kregen niet de juiste zorg en zaten bij elkaar opgehokt.

159 honden, waarvan 44 pups, bleven achter bij de fokkerij. Voor die dieren was er geen reden om ze mee te nemen. „Bij alle honden is een zorgvuldige afweging gemaakt of in bewaring nemen of op de locatie blijven de best passende oplossing is. Dieren verplaatsen levert namelijk stress op. Verplaatsen van moederhonden met jonge pups levert een te groot risico op voor de pups”, aldus de NVWA.

Eind vorig jaar kreeg de hondenfokkerij de opdracht de werkwijze te verbeteren, maar die heeft dat volgens de NVWA onvoldoende gedaan. Het was ook niet voor het eerst dat er honden bij dit bedrijf werden meegenomen om ze ergens anders een beter leven te bezorgen.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ NVWA

In december 2022 zijn er ook al 29 honden in bewaring genomen. Toen ging het om honden die direct medische zorg nodig hadden.

Ⓒ NVWA

.