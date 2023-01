NVWA neemt 435 honden in bewaring bij horrorfokker in Brabant

De fokker was al eerder in opspraak geweest doordat in zijn bedrijf niet goed voor de dieren werd gezorgd. Hij kreeg eind vorig jaar de opdracht de werkwijze te verbeteren, maar heeft dat volgens de NVWA onvoldoende gedaan. Het is ook niet voor het eerst dat er honden bij dit bedrijf zijn meegenomen om ze ergens anders een beter leven te bezorgen.

In december 2022 zijn er ook al 29 honden in bewaring genomen. Toen ging het om honden die direct medische zorg nodig hadden. De NVWA heeft de fokker toen opgedragen om de overige honden de juiste zorg en huisvesting te geven. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA hebben tijdens de inspectie van de afgelopen twee dagen vastgesteld dat de fokker dat niet heeft gedaan. Daarom heeft de NVWA opnieuw ingegrepen.

Er blijven 115 volwassen honden en 44 pups op de locatie. NVWA: „Er is geen reden om deze dieren mee te nemen. Bij alle honden is een zorgvuldige afweging gemaakt of in bewaring nemen of op de locatie blijven de best passende oplossing is. Dieren verplaatsen levert namelijk stress op. Verplaatsen van moederhonden met jonge pups levert bijvoorbeeld een te groot risico op voor de pups.”

