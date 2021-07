Geen zicht op armoede door lockdown

Van de ondervraagde organisaties zegt 39 procent dat sinds het begin van de crisis de vraag om hulp is toegenomen. Door de lockdown konden hulpverleners echter geen huisbezoeken afleggen en werden hulpvragen telefonisch en digitaal behandeld. Ook beperkten veel organisaties hun openingstijden. 24 procent zegt hierdoor bij zowel nieuwe als bekende cliënten problemen te hebben gemist.

Twee derde van de organisaties verwacht dat de hulpbehoefte de komende tijd alleen maar verder zal stijgen. Om aan deze vraag te voldoen hebben de organisaties volgens het Armoedefonds 9,7 tot 16,5 miljoen euro extra nodig, afhankelijk van hoelang de crisis duurt.

Het Armoedefonds schreef voor het onderzoek 1180 lokale hulporganisaties aan. Daarvan vulden 327 de vragenlijst in. Eerder werd al duidelijk dat het aantal daklozen in de coronacrisis fors is toegenomen. Ook lopen de wachttijden in de GGZ al jaren op.