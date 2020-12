Heel dorp helpt gezin van zieke Charley (7)

Rens de Groot (l.) en Klaas Bekker hebben al heel wat kerstbomen opgehaald tijdens de actie voor hun dorpsgenoot Charley. Het hele dorp doet mee. Het geld dat de bomen opleveren, is voor een noodzakelijke verbouwing van het huis van het leukemiepatiëntje en zijn ouders. Ⓒ MARTIN mooij

WAARLAND - Terwijl de 7-jarige Charley Rensen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht herstelt van een loodzware stamceltransplantatie, doen zijn dorpsgenoten in Waarland er alles aan om hem straks het warmste welkom thuis ooit te bezorgen. Tientallen dorpskinderen zamelen kerstbomen in voor de noodzakelijke verbouwing van de 120 jaar oude woning waar het leukemiepatiëntje met zijn broertje en ouders woont.