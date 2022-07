Kanodrama Veluwemeer: ’Dat meisje heeft alles zien gebeuren’

Binnenland

Overleden persoon gevonden in Bisonbaai bij Nijmegen

In de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen is een overleden persoon aangetroffen. Uit onderzoek moet blijken of het gaat om een vermiste 64-jarige man uit Sluis waarnaar politie en brandweer woensdag met duikers zijn gaan zoeken, meldt de politie op Twitter.