’Lak aan gezondheid bewoners’

He feit dat kleine kinderen een grote kans maken op latere leeftijd leukemie te krijgen door continue blootstelling aan de magnetische straling, weerhoudt hen er niet van de gezondheid van hun inwoners, die hen eigenlijk na aan het hart moet liggen, te veronachtzamen. Ook worden de bewoners van de nieuwe huizen niet vooraf geïnformeerd door de desbetreffende gemeenten en gewezen op de risico's. En de straling zal alleen maar toenemen als in de naaste toekomst het voltage aan elektriciteit drastisch zal worden verhoogd waardoor de gezondheidsrisico's navenant toenemen. Het is de taak van de Vereniging van Nederlandse gemeenten samen met de overheid de weerspannige gemeenten terug te fluiten en te onderzoeken welke gemeenten nog meer in overtreding zijn.

Frans Boomer, Nieuwegein