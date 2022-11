‘Hier gaat André Hazes nieuw leven opbouwen’

Presentator Martijn Krabbé gooit volgens Evert Santegoeds zijn eigen glazen in. De voormalig presentator van The Voice of Holland liet woensdag in gesprek met RTL Boulevard weten dat een terugkeer van de talentenjacht op televisie ‘moeilijk wordt’. In een nieuwe aflevering van Strikt Privé legt Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, uit waarom dit niet zo hoeft te zijn. Verder gaat het in de podcast over de verstandige keuze van Glennis Grace om niet in hoger beroep te gaan, de aangifte tegen rapper Lange Frans vanwege een ruzie op Schiphol en het verplaatste afscheidsconcert van Rob de Nijs.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

