Man (37) doodgeschoten op straat in Houten, verdachte voortvluchtig

Kopieer naar clipboard

De plek waar het lichaam ligt, is afgezet met schermen. Ⓒ Michel van Bergen

HOUTEN - Een 37-jarige man is donderdagochtend vroeg op straat in Houten doodgeschoten. Het gaat om Rishi Rampadarath. De politie meldt dat de schietpartij rond 05.30 uur was op de Stelhout in de Utrechtse plaats.