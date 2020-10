Dader aanslag trok lachend met tas met messen naar Nice

Breedlachend liet Brahim Aoussaoui zich op 8 oktober fotograferen door de havenpolitie van Bari. Een dag later zou hij aankomen in Parijs. Ⓒ ANP

NICE - Een dag na de aanslag in de Notre Dame-basiliek in Nice, wordt steeds meer duidelijk over dader Brahim Aoussaoui. De 21-jarige Tunesiër had mogelijk een handlanger. Deze verdachte in de nacht van donderdag op vrijdag is opgepakt.