LIVE | Betogingen in Berlijn tegen extra coronamaatregelen Merkel

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

13.07 - Betogingen in Berlijn tegen extra coronamaatregelen Merkel

Bij de Brandenburger Poort in Berlijn is een grote betoging op gang gekomen tegen de coronamaatregelen die het parlement woensdag met een wetswijzing nog verder aanscherpt. Volgens mededelingen van de politie houden de demonstranten zich niet aan coronamaatregelen, zoals afstand bewaren en mondkapjes dragen. Er zijn daarvoor meer dan veertig arrestaties verricht.

De politie is bezig de betoging van ongeveer 8000 man op te breken. „Vrede, vrijheid, geen dictatuur”, scanderen betogers. „Wij zijn het volk.”

De betoging tegen de coronamaatregelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Op verscheidene plekken in het centrum van Berlijn wordt woensdag betoogd tegen de coronamaatregelen die in de ogen van demonstranten indruisen tegen de grondrechten. Momenteel worstelt het land van 84 miljoen inwoners met circa 5000 zeer ernstig zieke coronapatiënten.

Merkel vreest dat de stijging van het aantal vastgestelde besmettingen uit de hand loopt. Er moet daarom direct door de regering ingegrepen kunnen worden waar dat noodzakelijk wordt geacht. Ze verandert de wet om dat mogelijk te maken buiten de deelstaatsregeringen om. Er komt ook een avondklok in gebieden met erg veel nieuwe besmettingen. De Bondsdag gaat naar verwachting woensdag akkoord en donderdag kijkt dan de Bondsraad, een soort hogerhuis, ernaar.

De Berlijnse politie is op grote schaal uitgerukt met steun van collega’s uit andere delen van het land, vooral om in de buurt van het Rijksdaggebouw ongeregeldheden te voorkomen. Er zijn ook elders in de Duitse hoofdstad betogingen aangemeld, onder meer voor de nabijgelegen ambtswoning van president Frank-Walter Steinmeier.

10.20 - Ggz-medewerkers ingeënt met coronavaccin van Janssen in Leiden

De eerste prikken in Nederland met het coronavaccin van farmaceut Janssen zijn woensdag gezet in het Leidse museum Boerhaave. Vijf ggz-medewerkers kregen de prik in het wetenschapsmuseum, onder toeziend oog van zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester van Leiden Henri Lenferink.

Babette Engelsman, medewerkster van GGZ Rivierduinen, was de eerste die in Leiden de prik kreeg. „We hebben de prik echt wel nodig voor het werk, wij moeten soms gewoon dichtbij komen”, zei Engelsman.

De Jonge zei dat met het „zetten van het eerste Nederlandse vaccin op Nederlandse bodem een mijlpaal is bereikt.” Dinsdagavond werd duidelijk dat Nederland met het Janssen-vaccin gaat vaccineren, na het advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het middel opwegen tegen de kleine kans op de bijwerking van trombose en een lager aantal bloedplaatjes.

Huisarts Sylvia van den Berg dient onder het toeziend oog van demissionair minister Hugo de Jonge de eerste prik met het Janssen-vaccin toe. Ⓒ ANP

07.30 - Weinig versoepelingen verpleeghuizen ondanks hoge vaccinatiegraad

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat melden de universiteiten van Nijmegen en Maastricht op basis van onderzoek bij 76 verpleeghuizen, die al bijna een jaar lang worden gevolgd.

In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

Veel verpleeghuisbewoners zeggen nu nog te kampen met eenzaamheid, onder meer omdat er zo weinig bezoek welkom is en er verder weinig sociale interactie is. Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepelere regels invoeren als alle bewoners volledig zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

07.15 - India registreert meer dan 2000 coronadoden op één dag

India heeft woensdag meer dan 2000 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de coronapandemie geregistreerd. In het Aziatische land werden ook bijna 300.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste dagelijkse cijfers sinds de pandemie begon.

Een dag eerder meldde India met 1761 nieuwe sterfgevallen nog het hoogste dagcijfer tot dan toe. Een groot deel van het land zit in een lockdown vanwege de vele besmettingen met het coronavirus. Het officiële dodental steeg met 2023 nieuwe sterfgevallen naar 182.553.

In een toespraak aan het volk dinsdagavond zei premier Narendra Modi dat het land met zo’n 1,3 miljard inwoners opnieuw een groot gevecht aan het leveren is. „De situatie was onder controle tot een paar weken geleden en toen kwam de tweedecoronagolf als een storm”, zei Modi.

Een beveiliger sluit het hek van een ziekenhuis in India. Ⓒ Bloomberg

6.30 - Eerste prikken met Janssen-vaccin gezet

Nederland begint vanaf woensdag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. In de ochtend krijgt een aantal ggz-medewerkers de eerste prik met dit vaccin, in het museum Boerhaave in Leiden. Zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink zijn daarbij aanwezig.