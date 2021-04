LIVE | RIVM meldt 8530 nieuwe besmettingen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

16.03 - ’Stel verpleeghuizen weer volledig open’

Ouderenorganisatie ANBO vindt het teleurstellend dat veel verpleeghuizen de coronaregels nog maar mondjesmaat hebben versoepeld, ondanks de hoge vaccinatiegraad. „De verpleeghuizen moeten weer open, om de eenzaamheid van bewoners te doorbreken na een jaar corona”, aldus de organisatie naar aanleiding van onderzoek door de Universiteit Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen.

De universiteiten concluderen dat nog maar weinig verpleeghuizen de laatste tijd versoepelingen hebben doorgevoerd. In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

15.40 - RIVM meldt 8530 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 8530 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1682 meer dan dinsdag, toen 6848 positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk berichtte het RIVM dinsdag 6871 over nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.

Het aantal coronagevallen is op woensdagen vaak wat hoger dan op andere dagen. Het nieuw gemelde aantal is lastig te vergelijken met dezelfde dag een week geleden. Toen werden 5456 gemeld, maar dat lage aantal kwam door een technische storing bij de GGD’en. De volgende dag werden de niet doorgegeven gevallen alsnog gemeld.

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 57.003 positieve testresultaten geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8143 nieuwe gevallen per dag.

In het afgelopen etmaal zijn 18 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd.

Rotterdam telde het hoogste aantal postitieve testen (380), gevolgd door Den Haag (329) en Amsterdam (322 nieuwe gevallen). Tilburg en Utrecht telden respectievelijk 170 en 152 nieuwe besmettingen.

15.30 - Duitse Bondsdag stemt in met omstreden nationale coronawet

De Duitse Bondsdag is zoals verwacht in meerderheid akkoord gegaan met een wetswijziging die de federale regering in staat stelt rechtstreeks coronamaatregelen op te leggen, inclusief een fel omstreden avondklok.

Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de bestrijding van het coronavirus zoals het was geregeld met de deelstaten halfslachtig en ontoereikend is geweest. Ze heeft de wet laten aanpassen om buiten de deelstaten om in gebieden met erg veel besmettingen in te kunnen grijpen. De Bondsraad, een soort hogerhuis, buigt zich donderdag over de kwestie.

In het land van 84 miljoen inwoners zijn er momenteel bijna 5000 van de 275.000 mensen die het virus dragen, zeer ernstig ziek.

15.25 - Halsema: geen speciale maatregelen in Amsterdam op Koningsdag

In Amsterdam gelden geen speciale veiligheidsmaatregelen op Koningsdag, aanstaande dinsdag. Volgens burgemeester Femke Halsema geldt op die dag hetzelfde handhavingsregime als momenteel van kracht is, omdat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen pas een dag later ingaan.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering zei Halsema: „Er geldt op Koningsdag nog het regime dat we op dit moment hebben, en dat zal hetzelfde zijn als op alle andere dagen, waarbij wij vanuit het gezag bezig zijn dit zo grondig mogelijk voor te bereiden. Er zijn scenario’s gemaakt. Het gewone handelingskader geldt ten aanzien van de horeca en ten aanzien van particulieren, waarbij er met name op exces gehandhaafd wordt in de parken en op andere plekken.”

14.55 - Anderhalvemeterregel overtreden in de Bondsdag

Voormalig AFD-lid Mario Mieruch plaatst een video op Twitter waarop te zien is dat Duitse politici bij de stembussen in de Bondsdag zich niet aan de anderhalvemeterregel houden. „Terwijl het burgers binnenkort worden gedwongen om te testen in het buitenverblijf van de dierentuin, worden hier groepsknuffels uitgedeeld. Wat een farce!”

13.07 - Betogingen in Berlijn tegen extra coronamaatregelen Merkel

De politie staat in Berlijn tegenover duizenden betogers die demonstreren tegen de aangekondigde aangescherpte coronawetgeving. Agenten vuurden traangas af en gebruikten pepperspray tegen demonstranten die met flessen gooiden of over barricades probeerden te klimmen. Zeker zeven mensen zijn opgepakt vanwege agressie tegen de politie.

De wetswijziging moet woensdag worden goedgekeurd door de Duitse Tweede Kamer, de Bondsdag. In aanloop naar die stemming kwam een grote betoging op gang bij de Brandenburger Poort. Volgens mededelingen van de politie houden de demonstranten zich niet aan coronamaatregelen, zoals afstand bewaren en mondkapjes dragen. Er zijn daarvoor meer dan veertig arrestaties verricht.

De betoging tegen de coronamaatregelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De politie heeft zo’n 2200 manschappen ingezet en is bezig de betoging op te breken. De circa 8000 demonstranten worden met luidsprekers opgeroepen te vertrekken. „Vrede, vrijheid, geen dictatuur”, scanderen betogers. „Wij zijn het volk.”

Op verscheidene plekken in het centrum van Berlijn wordt woensdag betoogd tegen de coronamaatregelen, die in de ogen van demonstranten indruisen tegen de grondrechten. Momenteel worstelt het land van 84 miljoen inwoners met circa 5000 zeer ernstig zieke coronapatiënten.

Merkel vreest dat de stijging van het aantal vastgestelde besmettingen uit de hand loopt. De wetswijziging voorziet daarom in een „noodrem”, een procedure waarbij strenge maatregelen worden opgelegd als het aantal coronagevallen in gebieden te snel oploopt. Er kan dan een avondklok worden ingesteld en dat ligt in Duitsland zeer gevoelig.

De wetswijziging maakt het mogelijk om maatregelen op te leggen buiten de deelstaatsregeringen om. De Bondsdag gaat naar verwachting woensdag akkoord en donderdag kijkt dan de Bondsraad, een soort hogerhuis, ernaar.

In het centrum van Berlijn wordt woensdag betoogd tegen de coronamaatregelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

11.32 - ’Stewards en advies alleen te winkelen moeten drukte voorkomen’

Het advies van de overheid om vooral alleen te komen winkelen en de inzet van stewards moeten vanaf volgende week te grote drukte in de winkelstraten gaan voorkomen. Dat zegt voorzitter Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Er zijn ook afspraken gemaakt met eigenaren van commerciële parkeerplaatsen om spreiding van het winkelbezoek te stimuleren wanneer de versoepelingen van de coronamaatregelen per 28 april gaan gelden.

Voor de ingang van winkels komt een personeelslid voor de deur te staan die controleert wie er binnenkomt. Dat is verplicht voor winkels met meer dan tien medewerkers. „Het belangrijkste is dat klanten alleen komen, want zo creëren we ruimte”, zegt Peters. Winkels kunnen volgens branchevereniging INretail niet op dat advies handhaven, omdat het geen verplichting is.

10.20 - Ggz-medewerkers ingeënt met coronavaccin van Janssen in Leiden

De eerste prikken in Nederland met het coronavaccin van farmaceut Janssen zijn woensdag gezet in het Leidse museum Boerhaave. Vijf ggz-medewerkers kregen de prik in het wetenschapsmuseum, onder toeziend oog van zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester van Leiden Henri Lenferink.

Babette Engelsman, medewerkster van GGZ Rivierduinen, was de eerste die in Leiden de prik kreeg. „We hebben de prik echt wel nodig voor het werk, wij moeten soms gewoon dichtbij komen”, zei Engelsman.

De Jonge zei dat met het „zetten van het eerste Nederlandse vaccin op Nederlandse bodem een mijlpaal is bereikt.” Dinsdagavond werd duidelijk dat Nederland met het Janssen-vaccin gaat vaccineren, na het advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het middel opwegen tegen de kleine kans op de bijwerking van trombose en een lager aantal bloedplaatjes.

Huisarts Sylvia van den Berg dient onder het toeziend oog van demissionair minister Hugo de Jonge de eerste prik met het Janssen-vaccin toe. Ⓒ ANP

07.30 - Weinig versoepelingen verpleeghuizen ondanks hoge vaccinatiegraad

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat melden de universiteiten van Nijmegen en Maastricht op basis van onderzoek bij 76 verpleeghuizen, die al bijna een jaar lang worden gevolgd.

In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

Veel verpleeghuisbewoners zeggen nu nog te kampen met eenzaamheid, onder meer omdat er zo weinig bezoek welkom is en er verder weinig sociale interactie is. Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepelere regels invoeren als alle bewoners volledig zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

07.15 - India registreert meer dan 2000 coronadoden op één dag

India heeft woensdag meer dan 2000 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de coronapandemie geregistreerd. In het Aziatische land werden ook bijna 300.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste dagelijkse cijfers sinds de pandemie begon.

Een dag eerder meldde India met 1761 nieuwe sterfgevallen nog het hoogste dagcijfer tot dan toe. Een groot deel van het land zit in een lockdown vanwege de vele besmettingen met het coronavirus. Het officiële dodental steeg met 2023 nieuwe sterfgevallen naar 182.553.

In een toespraak aan het volk dinsdagavond zei premier Narendra Modi dat het land met zo’n 1,3 miljard inwoners opnieuw een groot gevecht aan het leveren is. „De situatie was onder controle tot een paar weken geleden en toen kwam de tweedecoronagolf als een storm”, zei Modi.

Een beveiliger sluit het hek van een ziekenhuis in India. Ⓒ Bloomberg

6.30 - Eerste prikken met Janssen-vaccin gezet

Nederland begint vanaf woensdag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. In de ochtend krijgt een aantal ggz-medewerkers de eerste prik met dit vaccin, in het museum Boerhaave in Leiden. Zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink zijn daarbij aanwezig.