LIVE | Weinig versoepelingen in verpleeghuizen ondanks hoge vaccinatiegraad

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

07.30 - Weinig versoepelingen verpleeghuizen ondanks hoge vaccinatiegraad

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat melden de universiteiten van Nijmegen en Maastricht op basis van onderzoek bij 76 verpleeghuizen, die al bijna een jaar lang worden gevolgd.

In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en ongeveer 60 tot 70 procent van het personeel. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

Veel verpleeghuisbewoners zeggen nu nog te kampen met eenzaamheid, onder meer omdat er zo weinig bezoek welkom is en er verder weinig sociale interactie is. Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepelere regels invoeren als alle bewoners volledig zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.

07.15 - India registreert meer dan 2000 coronadoden op één dag

India heeft woensdag meer dan 2000 nieuwe sterfgevallen als gevolg van de coronapandemie geregistreerd. In het Aziatische land werden ook bijna 300.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste dagelijkse cijfers sinds de pandemie begon.

Een dag eerder meldde India met 1761 nieuwe sterfgevallen nog het hoogste dagcijfer tot dan toe. Een groot deel van het land zit in een lockdown vanwege de vele besmettingen met het coronavirus. Het officiële dodental steeg met 2023 nieuwe sterfgevallen naar 182.553.

In een toespraak aan het volk dinsdagavond zei premier Narendra Modi dat het land met zo’n 1,3 miljard inwoners opnieuw een groot gevecht aan het leveren is. „De situatie was onder controle tot een paar weken geleden en toen kwam de tweedecoronagolf als een storm”, zei Modi.

Een beveiliger sluit het hek van een ziekenhuis in India. Ⓒ Bloomberg

6.30 - Eerste prikken met Janssen-vaccin gezet

Nederland begint vanaf woensdag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. In de ochtend krijgt een aantal ggz-medewerkers de eerste prik met dit vaccin, in het museum Boerhaave in Leiden. Zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink zijn daarbij aanwezig.

De Jonge maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat het vaccineren met Janssen gaat beginnen, na onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA is dat inderdaad een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, maar wegen de voordelen op tegen de nadelen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

Nederland kreeg vorige week een kleine 80.000 doses van het vaccin binnen. In eerste instantie is het vaccin toebedeeld aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. Aanstaande vrijdag en maandag worden de vaccins van Janssen die reeds zijn geleverd uitgereden naar ziekenhuizen en ggz-instellingen.

In de ziekenhuizen zullen ongeveer 39.000 extra medewerkers onder de 60 jaar met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Binnen de intramurale ggz-instellingen wachten nog ruim 40.000 mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie.