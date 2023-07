Zelenski: ’Kremlin vermoordt Oekraïense burger Saakasjvili’

De 55-jarige Saakasjvili, die niet graag gezien is door het Kremlin, verscheen maandag voor een rechter en was extreem vermagerd, waardoor de bezorgdheid over zijn gezondheidstoestand toeneemt. „Vandaag heeft de wereld opnieuw gezien hoe het Kremlin, door toedoen van de huidige Georgische regering, de Oekraïense burger Micheil Saakasjvili vermoordt”, aldus Zelenski.

„Ik heb het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd de Georgische ambassadeur te ontbieden, hem op de hoogte te stellen van ons protest en hem te vragen Oekraïne binnen 48 uur te verlaten voor overleg in zijn hoofdstad”, klinkt het.

Tekst gaat verder onder de foto

Ⓒ AFP

„Ik roep de Georgische autoriteiten nogmaals op om Saakasjvili over te brengen naar Oekraïne, zodat hij de nodige behandeling en zorg kan krijgen. En ik roep onze westerse partners op om de situatie te bekijken en niet te negeren en deze man te redden.”

President Georgië

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië, een voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus. Daarna ging hij in ballingschap in Oekraïne, waar hij ook politieke functies bekleedde. Hij keerde terug naar Georgië voor de lokale verkiezingen van begin oktober 2021, maar werd toen onmiddellijk gearresteerd om een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik uit te zitten, die in 2018 bij verstek werd uitgesproken.

De 55-jarige Saakasjvili stond maandag terecht voor machtsmisbruik, maar ontkent elke beschuldiging. Hij noemde zichzelf voor de rechtbank „een absoluut onschuldige man.” De ex-president is meermaals in hongerstaking gegaan uit protest tegen de omstandigheden waarin hij wordt vastgehouden. Zijn artsen bevestigen dat Saakasjvili, die 115 kilogram woog voor zijn arrestatie, in de gevangenis 60 kilogram afgevallen is en dat hij lijdt aan vergiftiging door zware metalen, anorexia en cachexia (een vorm van extreme magerheid).