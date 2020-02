Senaat akkoord met inperken militaire macht Trump

De maatregel werd ingediend door het Huis van Afgevaardigden, kort nadat Trump opdracht had gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te laten doden. Na de aanval heerste de angst dat het tot een groot regionaal conflict in het Midden-Oosten kon leiden. Soleimani werd in Bagdad gedood door een Amerikaanse raket.

De motie werd aangenomen met 51 stemmen voor en 44 tegen. Trump heeft al aangekondigd zijn veto uit te spreken over de maatregel. De Senaat kan dat veto verwerpen, als meer dan twee derde van de senatoren tegenstemt, maar dit voorstel had met 51 voorstemmers een minimale meerderheid. Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat Trumps veto wordt verworpen.

„We moeten een krachtige boodschap uitspreken richting Iran”, aldus de Republikeinse Senator Jim Risch die tegen het inperken van Trumps macht is. „Als we onze jonge militairen hun leven laten riskeren in de oorlog, moet dat op basis van weloverwogen overleg zijn”, zei de Democratische senator Tim Kaine.

Bekijk ook: Pelosi beschuldigt Trump weer van machtsmisbruik

Bekijk ook: Trumphater rijdt in op fans van de president