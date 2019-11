Vrijspraak politicus Sint Maarten om omkoping

Ⓒ ANP

PHILIPSBURG - Theo Heyliger, leider van de grootste politieke partij van Sint Maarten, is donderdag vrijgesproken van het omkopen van een parlementariër in 2013. De rechter acht niet bewezen dat hij geld en een ministerpost zou hebben aangeboden aan politicus Romain Laville in ruil voor het opgeven van diens zetel.