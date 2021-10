Hof: Krim-kunstschatten moeten naar Oekraïne

Al die jaren liggen de schatten in de opslag van het Allard Pierson Museum van de Universiteit van Amsterdam. De annexatie van de Krim, die door een handjevol landen erkend wordt, werd in maart 2014 voltooid. Toen lagen de honderden stukken net een maand tentoongesteld in het erfgoedmuseum in hartje Amsterdam.

Bekijk ook: Internationaal gevecht om goudschat in Amsterdamse kelders

Omdat zowel de vier musea op de Krim als de Oekraïense staat aanspraak maakten op de geleende expositiestukken, besloot de universiteit het oordeel over de terugkeer aan de rechter te laten.

De Russische ambassade in Den Haag zei tegen De Telegraaf dat Rusland geen partij is in deze zaak. Maar de vier musea werden bijgestaan door het peperdure kantoor Houthoff, dat ook de Russische staat in tal van zaken heeft vertegenwoordigd.

Hoogste woord

In 2016 oordeelde de rechtbank Amsterdam al dat de schatten naar Oekraïne moesten terugkeren, omdat deze Oekraïens cultureel erfgoed waren en de Krim aan het begin van de Amsterdamse expositie nog onderdeel was van de staat Oekraïne.

De uitspraak is het hoogste, maar waarschijnlijk niet het laatste woord in deze voortslepende zaak. De verliezende partij kan nog in cassatie tegen het hoger beroep. Daarbij wordt niet naar de inhoud van de zaak gekeken, maar naar de wijze waarop de wet is toegepast.

Beide partijen hebben al die jaren een lange adem getoond. Niet alleen het betwiste blinkgoud staat op het spel, maar ook de erkenning van de grenzen tussen Oekraïne en Rusland die het Kremlin zeven jaar terug opstelde.