Activisten: onschuldige beer vastgezet na dood jogger Italië

Papi kwam in april om het leven nadat hij tijdens het hardlopen in de Italiaanse Alpen was gegrepen door een beer. De autoriteiten namen vervolgens een 17-jarige berin gevangen, die JJ4 wordt genoemd. Met DNA-onderzoek zou zijn aangetoond dat het vrouwtje achter de aanval zit.

Inslapen

Het lot van het dier leidde tot juridisch gesteggel en kreeg internationale aandacht. De regionale autoriteiten willen de beer laten inslapen. Dierenrechtenactivisten eisen dat de rechter dat voorkomt en schermen nu met nieuw onderzoek. Ze hebben bevindingen van dierenartsen voorgelegd aan de rechtbank, die naar verwachting op 25 mei uitspraak doet.

Leal betoogt dat nu is aangetoond dat een mannetje de jogger heeft aangevallen en gebeten. Dat zou betekenen dat berin JJ4 niet achter de aanval kan zitten. De organisatie heeft het vertrek geëist van het hoofd van de provincie Trente, Maurizio Fugatti. Die had opdracht gegeven de beer te doden.

De ouders van de gedode Papi reageren verontwaardigd op de bevindingen van Leal. Die bestempelen ze via hun advocaat als ongeloofwaardig.