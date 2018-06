Hooligans Feyenoord en FC Utrecht opgepakt

De vechtpartij was op de Loevenhoutsedijk ter hoogte van de Rode Brug in de Utrechtse wijk Ondiep. De Mobiele Eenheid moest hard ingrijpen. Veel mensen raakten gewond, sommigen zelfs zwaargewond. Ook was er veel schade, onder meer aan het meubilair van een ijssalon waar voor de deur gevochten werd. Volgens omwonenden was het ,,alsof de oorlog was uitgebroken". De snelweg A12 bij Meern werd ook tijdelijk afgesloten omdat er mensen op de weg liepen.

De rellen waren op een zaterdagavond. Die zondag speelde FC Utrecht tegen ADO Den Haag, bij die wedstrijd waren geen supporters van de Haagse club welkom in het stadion.