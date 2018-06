Blok: Informatie oliegeld moskeeën kan openbaar

Landen als Saoedi-Arabië en Koeweit verstrekken Nederland soms lijsten met financiers van moskeeën in Nederland. Blok heeft inmiddels met die landen overlegd over de openbaarmaking van die lijsten, die overigens verre van volledig zijn – informatie over privépersonen staat er vaak niet op. De landen zijn akkoord met openbaarmaking. Blok overlegt ook met Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

De informatie werd eerder vertrouwelijk met de Kamer gedeeld. Blok waarschuwt steeds dat dat openbaarmaking ertoe kan leiden dat de informatiestroom uit het Midden-Oosten opdroogt.

’Had soepeler gekund’

Kamerleden vinden het kabinet te sloom met het verstrekken van informatie, bijvoorbeeld aan gemeenten die moskeeën met griezelige predikers binnen hun grenzen hebben. Het kabinet erkent dat het delen van informatie over buitenlandse financiering sneller en ’soepeler’ had gekund.

De Kamer vraagt al jaren de buitenlandse financiering van moskeeën zoveel mogelijk aan banden leggen om te voorkomen dat met oliegeld uit onvrije landen invloed wordt gekocht om de Nederlandse democratie te ondermijnen. Het kabinet werkt aan wetgeving op dit onderwerp. Dat is een ’worsteling’, zo erkende minister Koolmees (Sociale Zaken) tijdens het debat. Gedrag kan onwenselijk zijn, maar dat maakt het nog niet strafbaar. Vrouwenbesnijdenis is strafbaar, maar het promoten ervan niet. Buitenlandse financiering op zichzelf niet verboden. Koolmees en collega Dekker (Rechtsbescherming) ’verkennen’ momenteel hoe ongewenste praktijken kunnen worden ’verstoord’.

In opspraak

Onlangs raakte de Haagse As Soennah moskee weer in opspraak vanwege opruiende teksten van imams, die pleiten voor vrouwenbesnijdenis en het bestrijden van ongelovigen en niet-soennitische moslims. De stad Den Haag zou door inlichtingendienst AIVD zijn gewaarschuwd dat de islamitische instelling financiering krijgt van een Koeweitse club die ook jihadisten in Syrië steunt. Den Haag subsidieert de moskee en werkt ermee samen.

Het CDA en de ChristenUnie willen gemeenten meer middelen geven om financiering vanuit de Golfstaten aan banden te leggen, bijvoorbeeld door de Wet Bibob uit te breiden. Zo kunnen gemeenten vergunningen en subsidies weigeren of intrekken als religieuze organisaties gefinancierd worden uit landen die ’onvrijheid exporteren naar ons land’.

’Meld geldstromen’

De VVD wil dat banken, die al verplicht zijn verdachte transacties te rapporteren, straks ook ongebruikelijke geldstromen melden vanuit onvrije landen naar religieuze instellingen. Minister Dekker zegde toe de voorstellen mee te nemen bij het uitwerken van het wetsvoorstel tegen onwenselijke fianciering van moskeeën uit onvrije landen.