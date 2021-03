’Utrecht heeft nog te weinig niet-westerse ambtenaren’

Columns & Opinie

Hashtag #k*tkaag: respectloos en platvloers

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over #kutkaag, gisteren trending op social media. „We worden er niet veel fatsoenlijker op, als het om politiek gaat. Voor mijn gevoel is dat nóg even een tandje erger als het de beoordeling van een vrouwelijke bestuurder betre...