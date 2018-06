België minuut stil voor slachtoffers Luik

LUIK - Op tal van plekken in België is woensdag om 13.00 uur een minuut stilte in acht genomen uit respect voor de twee agentes en de student die dinsdag werden doodgeschoten in Luik. Politiekorpsen, politici, bestuurders en burgers in steden als Antwerpen, Brussel en natuurlijk ook Luik herdachten de slachtoffers.