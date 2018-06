Alders stapt uit onvrede op als Nationaal Coördinator Groningen

Dat besluit druist volgens Alders in tegen wat hijzelf met de bewoners heeft afgesproken. „Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?”, schrijft hij in een brief aan Wiebes. „Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.”

Wiebes wil voorlopig alleen de huizen laten aanpakken waarvoor al een volledig versterkingsadvies is gemaakt. Met de overige woningen wil hij pas op de plaats maken totdat het bevingsrisico is herberekend. Het kabinet heeft immers besloten de gaswinning uit het Groningenveld uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen.

’Mijn geloof verloren’

Het besluit om de versterkingsoperatie deels op te schorten is volgens Alders eenzijdig genomen. „Voor mij is het onmogelijk om te werken in een situatie waarin het meest elementaire vertrouwen ontbreekt. Op tal van momenten heb ik door de zure appel heen gebeten omdat ik meende resultaten te kunnen boeken voor de bewoners. Tot mijn spijt heb ik dat geloof verloren.”

Alders werd op 1 juni 2015 voor een periode van vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. Zijn organisatie, waarin gemeenten, provincie en rijksoverheid samenwerken, voert de regie over alle inspanningen om huizen, gebouwen en infrastructuur in Groningen aardbevingsbestendig te maken.

Wiebes heeft ’begrip’ voor vertrek Alders

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken „heeft er begrip voor” dat Hans Alders zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neerlegt. Nu de gaswinning wordt beëindigd is de aanpak van de aardbevingsproblematiek volgens de bewindsman een nieuwe fase ingegaan. „Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen.”

Alders stopt ermee omdat Wiebes volgens hem gemaakte afspraken aan zijn laars lapt. De minister wil een besluit over de versterking van bijna 1600 woningen in het bevingsgebied uitstellen totdat de risico’s opnieuw in kaart zijn gebracht. Maar er is volgens Wiebes nu „reëel zicht op een afnemend bevingsrisico.” Daarmee is ook „een herbezinning op de versterkingsoperatie aan de orde.”

’Opstappen van Alders zet alles op z’n kop’

Het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zet alles op z’n kop. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar, belast met de gevolgen van de gaswinning, in een reactie op het besluit van Alders om er de brui aan te geven.

Het besluit verraste Eikenaar niet. „We zagen vanuit de regio al wel dat Alders in een moeilijke positie was terechtgekomen”, zegt hij verwijzend naar het besluit van minister Wiebes om de versterkingsoperatie van huizen in het aardbevingsgebied op pauze te zetten. „Maar dit is uiteindelijk toch wel een heftige en dramatische beslissing.”

Eikenaar gaat zo snel mogelijk met betrokkenen om de tafel om te bespreken wat dit voor de toekomst betekent. „We moeten ook snel met de minister om tafel”, aldus de gedeputeerde.

’Duidelijk signaal’

„Laat het opstappen van Alders een duidelijk signaal zijn naar Den Haag”, zegt Derwin Schorren van de belangenvereniging voor gedupeerden, de Groninger Bodem Beweging (GBB). „Door dat besluit kon Alders afspraken die hij had gemaakt met bewoners niet meer nakomen. Dat maakte hem onterecht tot de kwade genius.”

Hoewel Schorren het besluit van Alders begrijpelijk vindt, noemt hij zijn opstappen tegelijkertijd ook „een groot verlies voor de regio.” „Er gaat een enorme hoeveelheid kennis en inzicht verloren. Wat dat betreft hebben we er nu een probleem bij: hoe wordt de versterkingsoperatie nu geleid?”

’Dan zijn we echt de klos’

Susan Top van het Groninger Gasberaad houdt haar hart vast als het gaat om de rol van de regio in de versterkingsoperatie. Alders was volgens haar de link in het overleg van de Groningers met het Rijk. „Er bestaat een kans dat de minister nu iemand op zijn positie gaat zetten die zonder overleg gaat uitvoeren wat Wiebes wil. Dan zijn we in Groningen echt de klos.”

Over het aftreden van Alders is ook Top niet verrast. „Hij kon niet meer geloofwaardig zijn. Het is ernstig dat het zover heeft moeten komen. Het is al het zoveelste overlegorgaan dat wordt ontbonden. Ik ben benieuwd in wat voor nieuw circus we nu weer terechtkomen.”

Oppositie boos over vertrek Alders

Vanuit de oppositie in de Tweede Kamer wordt getergd gereageerd op het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. SP-Kamerlid Sandra Beckermann stelt dat de „chaos compleet is.” Wiebes stelt dat „de aanpak van de aardbevingsproblematiek een nieuwe fase is ingegaan” en dat dit tot „nieuwe verhoudingen leidt.”

Beckermann heeft geen goed woord over voor de reactie van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op het vertrek van Alders. „Wiebes is laconiek en wuift het weg. Wiebes moet nu de trein pakken naar Groningen en niet van tafel gaan tot er een akkoord is.”

’Bevestiging dat Wiebes afspraken niet nakomt’

Ook Henk Nijboer (PvdA) is kritisch. „Het opstappen van Hans Alders is helaas een bevestiging dat Wiebes de afspraken met de regio niet nakomt, inwoners in grote onzekerheid laat en zelfs hun rechten schendt. De VVD zegt altijd ’afspraak is afspraak’ maar dat geldt blijkbaar niet voor de bewoners met schade die al een toezegging voor herstel of versteviging hebben gehad.”

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is niet rouwig om het vertrek van Alders, die volgens haar de afgelopen jaren bijzonder weinig voor elkaar heeft gekregen. „Vervolgens gaan jij-bakken naar de minister is niet erg constructief”, vindt ze. „Ik hoop dat er een goede oplossing komt voor de Groningers. Alders heeft die niet kunnen leveren.”

’Ernstige zorgen’

Ook vanuit de coalitie klinkt kritiek. „Ik maak me ernstig zorgen over de vastgelopen gesprekken tussen het Rijk en Groningen”, laat Rob Jetten (D66) weten. „D66 wil dat onveilige huizen worden aangepakt, waarbij de bewoners zelf de regie hebben.”

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vindt het „spijtig” dat Alders stopt. Ze noemt het „van groot belang dat Wiebes zo snel mogelijk met de regio weer om de tafel gaat”.

’Begrijpelijk’

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz schaart zich achter de minister. „Begrijpelijk”, zegt ze over het vertrek van Alders. „Een nieuwe fase vraagt ook om een schone lei in Groningen.”

Het vertrek van Alders wordt volgende week besproken in een al eerder gepland debat. De Kamer wil dat Wiebes voor die tijd schriftelijk nadere uitleg geeft over de kwestie.