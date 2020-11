IND komt om in asielaanvragen en mag daar miljoenen voor betalen

De staatssecretaris kwam begin dit jaar met een plan om honderden ambtenaren vrij te maken voor het behandelen van achterstallige asielzaken. De extra handen waren hard nodig omdat er forse achterstanden waren ontstaan door een foute inschatting bij de immigratiedienst. Hierdoor duurt het maanden en soms jaren voordat een vreemdeling in de opvang een asielgehoor krijgt.

Echter blijkt nu dat de belofte om alle achterstanden voor het einde van het jaar in te lopen het raam uit gaat. „Inmiddels heb ik moeten concluderen dat de voorziene versnelling zich niet heeft voorgedaan in de mate waarmee eerder rekening werd gehouden”, schrijft Broekers-Knol. „Concreet betekent dit dat de Taskforce de opdracht van 15.350 zaken niet zal voltooien voor het einde van het jaar.”

Behelpen

Uit haar brief blijkt dat het nog altijd behelpen is. „Het is de verwachting dat op dat moment de Taskforce omstreeks 8.000 zaken heeft afgedaan en er nog circa 7.000 zaken resteren die door de Taskforce in 2021 behandeld zullen worden”, schrijft de VVD-bewindsvrouw.

Overigens is het maar de vraag hoe snel het lukt om de achterstanden in 2021 versneld weg te krijgen. De IND is namelijk begonnen met het afhandelen van de kansrijke asielaanvragen uit landen als bijvoorbeeld Syrië en Jemen, die betrekkelijk eenvoudig zijn.

Verblijfkans

De landen waar de kans op asiel betrekkelijk kleiner is moeten nog aan de beurt komen. Vreemdelingen die de IND afwijst kunnen dan nog in beroep gaan, waardoor het definitieve antwoord nog veel langer op zich kan laten wachten.

De opstapeling van zaken levert veel problemen op. Niet alleen moeten asielzoekers langer wachten op uitsluitsel, het blijkt ook een ware goudmijn voor asielzoekers die klagen over te trage procedures. Dit jaar trekt het ministerie van Justitie en Veiligheid 65 miljoen euro uit voor claims. „De IND heeft dit jaar tot nog toe 11,5 miljoen euro uitgekeerd en verwacht dat daar voor de jaren 2020 en 2021 nog 32 miljoen euro bij komt”, schrijft het ministerie in een persbericht. „De eindstand van deze kostenpost is nog niet bekend (dwangsommen worden pas uitgekeerd na de afhandeling van een aanvraag, red.), maar werd eerder in totaal geschat op circa 70 miljoen euro.”