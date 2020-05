Zo gaat een weekendje weg in coronatijd

In het zwembad staat floormanager Jolanda Cremer paraat om de toestroom van zwemmende mensen in goede banen te leiden. Ⓒ Robert Hoetink

DALEN - Na drie lange maanden wachten is het voor vele enthousiaste liefhebbers dan eindelijk weer zover… Erop uit gaan kan in eigen land! Bij Center Parcs de Huttenheugte in Dalen (Drenthe) gingen de poorten vrijdag wijd open voor vakantievierders.