Topatlete Madiea G. in december voor rechter

Dat heeft een woordvoerder van de Duitse rechtbank in Kleef maandag laten weten.

G. is op 18 juni met 50 kilo xtc en crystal meth in haar auto aangehouden, net over de Duitse grens bij Elten. Ze viel door de mand tijdens een routinecontrole van de douane. De vrouw werd aangeklaagd voor drugssmokkel. De gesmokkelde pillen hadden volgens de douane een waarde van 2 miljoen euro.

G. kwalificeerde zich met haar teamgenoten op de 4x400 meter voor de wereldkampioenschappen atletiek, die eind september in Doha op het programma staan. Tegen die tijd zit ze echter in voorarrest in afwachting van de strafzaak voor de rechtbank in Kleef.

