Vlucht vol coronahelden landt op Kos: ’Deze mensen hebben vakantie dikverdiend’

De kist met aan boord ook agenten en ambulancemedewerkers arriveerde op het toeristische eiland Kos na een vlucht vanuit Hannover. Gedurende vijf dagen mogen ze bijkomen van de heftige maanden die ze achter de rug hebben, om zich op te laden voor een mogelijke tweede golf.

Hippocrates

Het eiland Kos is onder meer bekend als de geboorteplaats van Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunde. De door reisorganisatie TUI georganiseerde trip werd via een online verkiezing bij de krant Bild toegewezen aan de ruim 180 gelukkigen. De ’coronahelden’ twijfelden niet om met elkaar in één vliegtuig te stappen, wel met mondkapjes op.

De Griekse toerismeminister Harry Theoharis heet de Duitsers welkom. Griekenland heeft het toerisme hard nodig om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Ⓒ Reuters

Een groot deel van de reizigers aan boord onderging na aankomst een vrijwillige Covid-19-test. „Het virus is hier nog steeds. We moeten voorzichtig blijven en ons aan de voorschriften houden”, aldus Stephen, één van reizigers, tegen persbureau Reuters.

1 juli

Officieel gaan de kleinere Griekse luchthavens, onder meer die op de vele eilanden, pas op 1 juli weer open. „Deze mensen hebben hun vakantie in ieder geval dikverdiend”, aldus de Griekse minister van Toerisme.

Voor het economisch herstel na de coronacrisis is Griekenland sterk afhankelijk van hoe snel het toerisme op gang komt. Ook Duitsers brengen elk jaar veel geld in het laatje.

De Duitse coronahelden ondergaan een test. Ⓒ Reuters

Door een vroege lockdown kent Griekenland relatief weinig corona. Officieel zijn er slechts 3376 besmettingen. In de eerste week van juli verwacht TUI 56 vluchten naar de Griekse eilanden uit te voeren.