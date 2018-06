Hond overleden na oververhitting: politie heeft verzorger opgepakt

De hond werd in de Molenstraat uit een bestelbus gehaald. Mogelijk heeft de hond te lang in de bestelbus gezeten, schrijft de politie op Facebook. „We kijken of er sprake is van nalatigheid of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat kan natuurlijk ook”, zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Ter plekke is iemand aanhouden. Dat is niet de eigenaar van de hond maar een verzorger. De politie doet, in samenwerking met de dierenpolitie, onderzoek naar de toedracht van het incident. Het is nog niet duidelijk of de politie ook al contact heeft gehad met de eigenaar van de hond.

Bel 112 of 144

De politie roept mensen op die een hond in een hete auto zien zitten, meteen met hen te bellen via 112 of met 144, het nummer van de dierenpolitie.