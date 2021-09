Burgemeesters positief over polsbandje voor QR-code

De voorzitters van de veiligheidsregio’s, die samen het Veiligheidsberaad vormen, overlegden dinsdag met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het eerste weekend waarin met het CTB werd gewerkt. In principe moet iedere bezoeker die bijvoorbeeld een kroeg of restaurant in wil, worden gecontroleerd of ze een geldige QR-code hebben in de CoronaCheck-app. Die code betekent dat je gevaccineerd bent, recent negatief getest of een coronabesmetting hebt doorgemaakt in de laatste zes maanden.

Veel horecaondernemers waren niet te spreken over de invoering van de coronapas. Het zou te veel tijd kosten en zij vinden het niet hun taak om als handhaver op te treden. In Breda en Alkmaar was afgelopen weekeinde een alternatief bedacht: mensen konden bij een controlepunt in de stad hun QR-code laten scannen, waarna ze een polsbandje kregen. Daarmee konden ze vervolgens horecagelegenheden in, zonder dat die ondernemers elke keer hun code moest scannen. In Alkmaar was er ook een watervaste stempel als alternatief voor een bandje.

Andere burgemeesters hebben ook wel oren naar zo’n systeem, bleek tijdens het Veiligheidsberaad. Het ministerie wil woensdag met meer informatie komen over hoe zo’n systeem er dan uit moet zien. Er moet dan bijvoorbeeld voor elke dag een andere kleur bandje komen, aangezien een negatieve test maar 24 uur geldig is. Ook moet het alsnog mogelijk zijn om steekproefsgewijs controles uit te voeren.