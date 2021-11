Premium Het beste van De Telegraaf

Besmettelijker maar minder ziekmakend: niemand weet het zeker Hoe positief zijn berichten over omicronvariant?

Door Niels Kalkman en Sharon Story Kopieer naar clipboard

Veel onzekerheid over hoe het verder gaat met de omicron-mutatie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nog altijd is er veel onduidelijk over de omicronvariant van het coronavirus. Wel blijkt dat de nieuwe mutatie al een week eerder in Nederland is dan gedacht en klinken er hoopgevende signalen over een mild ziekteverloop. Hoe positief zijn die berichten?