Historisch Hamburgs zeilschip gezonken na botsing

Toen de aanvaring gebeurde, waren er 43 mensen aan boord van het pas in Denemarken gerestaureerde schip, de ’No. 5 Elbe’. Het werd in 1883 in Hamburg gebouwd.

De 37 meter lange boot was het enige overgebleven historische houten zeilschip in Hamburg. Het diende tot 1924 als boot om loodsen van en naar schepen te brengen. Het schip kwam in particuliere handen en voer lange tijd over de wereldzeeën. In 2002 haalde de Stichting Maritiem Hamburg het uit de Verenigde Staten terug naar de Hanzestad.