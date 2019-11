Aanpakken ’dodenweg’ N35 later door stikstof

De regio en ook de Tweede Kamer dringen al lange tijd aan op het op de schop nemen van de tweebaansweg. Die heeft nu in elke richting maar één baan, zonder middenberm. Er gebeuren vaak ongelukken en er staan veel files. Weggebruikers vrezen de ’dodenweg’ of klagen over een ’karrenspoor’.

De klus zou dit najaar worden aanbesteed, maar dat is tot nader order uitgesteld, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Mogelijk kan het werk daardoor niet in 2021 beginnen.

De N35 stond al op de lijst van projecten die gevaar lopen doordat de rechter een streep heeft gezet door het stikstofbeleid van het kabinet.