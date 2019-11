1120 radicale moslims in Berlijn

„We gaan uit van 1120 salafisten in Berlijn”, zei Michael Fischer, de baas van de veiligheidsdienst in Berlijn. „We weten niet zeker of er een daadwerkelijke stijging is of dat we meer personen als salafist identificeren, omdat we meer inspanningen hebben geleverd.”

Tegen het einde van 2018 waren bij de veiligheidsdiensten in de hoofdstad 1020 aanhangers van het salafisme bekend. Een paar jaar geleden waren het nog enkele honderden. Hoeveel van hen bereid zijn om geweld te gebruiken, zei Fischer niet. „Dat is moeilijk in cijfers te vatten.”

Volgens de baas van de veiligheidsdienst is het gevaar door aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat nog altijd aanwezig. „IS wil ook, nadat ze verslagen zijn, naar buiten bekendmaken dat ze er nog altijd zijn en dat ze nog leidend zijn”, zei Fischer. „Er zijn nog altijd aanwijzingen dat mensen gedachten hebben om een aanslag te plegen.”