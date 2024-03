Chaos in Rusland na reeks tegenslagen: rebellen slaan toe en energiesector krijgt Oekraïense klappen

Amsterdam - De week is beroerd begonnen voor de Russen in Oekraïne. Maandag kon president Volodomir Zelenski al melden dat de Russische opmars in het oosten van Oekraïne tot staan is gebracht. Daar komt nu bij dat Russische rebellen die aan de kant van Kiev staan een Russisch dorp aan de grens hebben veroverd. En dat was niet het enige slechte nieuws.

