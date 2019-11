Emma (16) over steekpartij Den Haag: ’Opeens begon iedereen te rennen’

Agenten schermen de plaats delict in de Grote Marktstraat in Den Haag af voor pottenkijkers en doen onderzoek. Ⓒ ANP

Den Haag - In de buurt van de Grote Marktstraat, waar vrijdagavond een nog voortvluchtige man instak op willekeurige slachtoffers, is de schrik groot. Dat de slachtoffers kinderen zijn, zorgt voor reuring. De 16-jarige Emma kwam zélf midden in het tumult terecht.