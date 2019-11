Winkelend publiek Den Haag: ’Dit is doodeng’

Agenten bewaken de afgezette winkelstraat waar het steekincident plaatsvond. Ⓒ De Telegraaf

Den Haag - In de buurt van de Grote Marktstraat, waar vrijdagavond een nog voortvluchtige man instak op willekeurige slachtoffers, is de schrik groot. Een omstander kijkt paniekerig naar agenten die de winkelstraat hebben afgesloten. „Kunnen zij niet die man oppakken? Dit is doodeng.”