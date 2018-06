Bliksem slaat gaten in startbaan vliegbasis Leeuwarden

Op een foto die de vliegbasis naar buiten heeft gebracht zijn de vele gaten in de hoofdbaan met oranje verf gemarkeerd. De schade is woensdag geïnventariseerd en wordt zo snel mogelijk gerepareerd, meldt een woordvoerder. Zolang dat niet het geval is, wordt ook de tweede baan op de vliegbasis gebruikt om de straaljagers te laten opstijgen en landen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik