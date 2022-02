Storm Franklin komt eraan: code oranje en windstoten tot 110 kilometer per uur

Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zware windstoten in het hele land. Zondag in de loop van de dag gaat het weer hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen.

De dag begint met op veel plaatsen regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijker droger, zo is de verwachting. Met 10 of 11 graden blijft het vrij zacht. In de late middag en in de avond neemt de wind verder in kracht toe en trekken opnieuw buiengebieden over het land.

„Wie in de nasleep van Eunice nog allemaal losse spullen in de tuin heeft liggen doet er goed aan deze vandaag nog op te ruimen”, adviseert Weeronline. „Rondvliegende voorwerpen kunnen vanavond nieuwe schade veroorzaken. Ook kunnen losse takken uit bomen waaien en mogelijk krijgen verzwakte bomen die vrijdag net niet om zijn gegaan alsnog het fatale zetje.”

Code oranje

De Ierse weerdienst Met Éireann heeft ondertussen code oranje afgegeven, waarmee aan de voorwaarde is voldaan om de storm een naam te geven. Hij is Franklin genoemd. De weerdiensten van Ierland, Groot-Brittannië en Nederland werken samen op het gebied van stormnamen. Als in een van die landen een code oranje of rood wordt uitgegeven voor storm, krijgt de storm een naam.

De naam is gekozen ter nagedachtenis aan voormalig weerpresentator van de NOS Frank Kroonenberg. Hij werkte ruim veertig jaar bij het KNMI en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen.

De code oranje geldt zondag en maandag voor grote delen van Ierland. Er wordt gewaarschuwd voor zeer krachtige windvlagen. De wind kan in combinatie met de hoge stand van de zee zorgen voor overstromingen aan de kust. Ook het Britse Met Office heeft voor de nacht van zondag op maandag in Noord-Ierland code oranje uitgegeven.

Code oranje Belgische kustregio’s

In de Belgische kustregio’s is zondagavond van 21.00 tot 01.00 uur code oranje van kracht vanwege harde windstoten die worden verwacht. Het KMI meldt dat in de rest van het land code geel geldt.

Zondagavond kunnen in het kustgebied rukwinden van 100 tot 125 kilometer per uur voorkomen. In het binnenland kan de wind ook snelheden van 120 kilometer per uur halen. Dat kan gepaard gaan met onweer en hagel. In de namiddag kan de windsnelheid oplopen tot 90 kilometer per uur.

Het verschil met storm Eunice is volgens de weerdienst dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien. Ook maandag blijft het nog onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur of plaatselijk wat meer.

Hinder op weg

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen mensen die zondag de weg op gaan dat ze rekening moeten houden met windstoten en regen. Vooral in de avonduren kan er hinder zijn voor het verkeer door de weersomstandigheden.

„Door stormschade kunnen er wegen of delen daarvan worden afgesloten, houd daarom de verkeersinformatie goed in de gaten voor je de weg op gaat”, aldus de ANWB. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat voegt eraan toe dat onder meer door slagregens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. „Ook moet het verkeer er rekening mee houden dat bomen die tijdens de storm Eunice nog net bleven staan, tijdens de nieuwe storm het laatste zetje krijgen.”

Flevowegen twittert dat op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad vanwege de harde wind de maximumsnelheid is teruggebracht naar 70 kilometer per uur. De verwachting is dat daar aan het eind van de middag een verbod voor vrachtwagens en aanhangers moet worden ingesteld.

Eerder meldde het KNMI al dat het zondag in de loop van de dag weer hard gaat waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor het hele land.

Vrijdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag trok storm Eunice over Nederland. Die veroorzaakte in vrijwel het hele land grote schade en hinder.

Schade

Verzekeraars, glaszetters, loodgieters en dakdekbedrijven zeggen overal topdrukte te ervaren vanwege het grote aantal aanvragen voor spoedhulp voor schades. Politie, ziekenhuizen en brandweer maakten al overuren net als de noodhulpdienst van de ANWB.

Verzekeraar Univé meldde zaterdag voor €3,5 miljoen aan schadeclaims te hebben binnengekregen als gevolg van stormen Eunice en Dudley, zo schat zij. Dit bedrag zal volgens Univé oplopen. Univé heeft met meer dan 600.000 brandpolissen voor huishoudens een behoorlijk deel van de markt in handen.

De koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars zegt desgevraagd zondag of maandagochtend een eerste totale omvang van die schade voor Nederland te kunnen afgeven.