Tournee ’Bitterlief’ Stef Bos brengt ode aan moeder: ’Zij is de bron van alles wat ik ben’

Stef Bos Ⓒ rené BOUWMAN

Hij komt aangelopen. Gulle lach, korte broek, T-shirt. Hij banjert over het erf van zijn verbouwde boerderij in het Vlaamse gehucht Wachtebeke. „Ah, u bent meneer Visser”, zegt hij met een krachtige stem. Ferme handdruk. „Een echte domineesnaam.” Een typerende kennismaking, bij zanger Stef Bos (61) zijn kerk en geloof nooit ver weg. Het liedje Papa maakte hem op slag beroemd. „Maar mijn vader zei altijd: jongen, leuk dat je een liedje over mij geschreven hebt, maar op het podium lijk je alleen maar op je moeder”, zegt zanger Stef Bos. Zijn voorstelling Bitterlief waarmee hij nu op tournee is, gaat ongetwijfeld vooral over zijn moeder. „Toen mijn kinderen vorig jaar een ernstig ongeluk kregen, zei ik: nou mama, kom maar naar beneden.”