’Dure dienstauto voor Haagse wethouders’

Toch heeft men gemeend in een stad als Den Haag de wethouders te voorzien van een dienstauto met chauffeur, ook niet de minste, namelijk een BMW 530e, die in de goedkoopste basisuitvoering nog altijd zo’n 65.000 euro kost. Nou heb ik in de loop van de tijd geleerd mij nergens meer over te verbazen, maar dit slat toch weer alles. Wethouders die in hun eigen stad worden rondgereden in dikke BMW’s. Wat vindt de groep De Mos eigenlijk hiervan?

Jan Pronk, Beverwijk